Печерский районный суд Киева решил не отправлять под домашний арест командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова в деле о катастрофе АН-26.
Об этом сообщает Громадське.
Суд отпустил Дроздова под личное обязательство, тем самым не удовлетворив ходатайство прокурора о домашнем аресте.
Следствие утверждает, что Сергей Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.
По мнению следствия, Сергей Дроздов создал ложное представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже когда это не было предусмотрено плановым таблицам полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.
— Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 года утверждена трехступенчатая концепция системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утверждены решения руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков, — отметил прокурор Антон Зеленский.
По мнению следствия, именно это привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов.
Защита Сергея Дроздова просила оставить ходатайство без удовлетворения. Сам подозреваемый говорит, что конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах. Также он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет.
16 декабря Госбюро расследований вручило подозрения трем военным чиновникам по делу об авиакатастрофе Ан-26, среди них был Сергей Дроздов.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
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Печерский районный суд Киева решил не отправлять под домашний арест командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова в деле о катастрофе АН-26.
Об этом сообщает Громадське.
Суд отпустил Дроздова под личное обязательство, тем самым не удовлетворив ходатайство прокурора о домашнем аресте.
Следствие утверждает, что Сергей Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.
По мнению следствия, Сергей Дроздов создал ложное представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже когда это не было предусмотрено плановым таблицам полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.
— Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 года утверждена трехступенчатая концепция системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утверждены решения руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков, — отметил прокурор Антон Зеленский.
По мнению следствия, именно это привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов.
Защита Сергея Дроздова просила оставить ходатайство без удовлетворения. Сам подозреваемый говорит, что конвейерные полеты на Ан-26 происходили со времени постройки, особенно на военно-транспортных самолетах. Также он отметил, что совместные учения не были запрещены и практиковались последние 29 лет.
16 декабря Госбюро расследований вручило подозрения трем военным чиновникам по делу об авиакатастрофе Ан-26, среди них был Сергей Дроздов.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова. Его арестовали по делу авиакатастрофы АН-26.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.