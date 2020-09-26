Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Проверяются следующие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции, судмедэкспертов, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух», ГП «Антонов», Главной инспекции Министерства обороны, следователей ГБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.