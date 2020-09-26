В 9:00 утра в субботу на месте крушения военного самолета АН-26 в Харьковской области было найдено еще одно тело, поиски двух человек продолжаются.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

– 26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Командование Воздушных сил ВСУ по состоянию на 8:00 утра субботы сообщило, что на месте катастрофы найдены бортовые самописцы. Они уцелели, но их еще не достали из самолета.

Командование Воздушных сил также сообщил о состоянии двух пострадавших в результате катастрофы. Так, один из курсантов находится в состоянии средней тяжести в больнице Чугуева. Другой курсант – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь в одной из харьковских больниц.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб. Организовано место для размещения родственников, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, военный самолет АН-26, на борту которого было 28 человек (21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и семь офицеров), потерпел крушение в Харьковской области.

Как сообщалось, погибли 22 пассажира, четверо — пропали без вести, два человека спаслись.