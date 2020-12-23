В среду утром, 23 декабря, на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», возле села Зеленый Яр Баштанского района, водитель автомобиля ВАЗ-2110 въехал в стоящий на проезжей части дороги грузовик Volvo с полуприцепом.

Как сообщают в полиции Николаевской области, в результате ДТП водитель ВАЗ от полученных травм погиб на месте, а трое его пассажиров получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам 099 381 3677 или 102.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса-Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.