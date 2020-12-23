Руководитель Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко лично контролирует расследование ДТП на проспекте Героев Украины, участниками которого могут быть депутат Николаевского райсовета Владислав Белава и работник прокуратуры.

Об этом в среду, 23 декабря, в ходе брифинга рассказал руководитель Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, - передает корреспондент НикВести.

Никакой заинтересованности и помощи кому-то от руководства прокуратуры в этом деле быть не может, заверил он.

— Понимаете, что тайна следствия, не могу разглашать по данному производству. Если бы было собрано достаточно доказательств того, что за рулем был не обязательно работник прокуратуры, а любого правоохранительного органа, то вести данное расследование было бы поручено ГБР в Николаеве. Это дело на моем личном контроле, проводятся необходимые следственные действия по установлению всех причастных, - сказал Денис Фальченко.

11 ноября около 23:15 на проспекте Героев Украины в районе перекрестка с переулком Парусным произошло столкновение автомобилей BMW, под управлением неустановленного водителя, и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Водитель BMW, оставив авто, скрылся с места происшествия.

Как сообщает издание «Новости-N», судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит Владиславу Белаве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства автоаварии и местонахождение второго участника происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

«Преступности.НЕТ» сообщают, что, судя по найденным в авто документам, BMW принадлежит депутату Владиславу Белаве, а в машине во время ДТП, якобы находился сотрудник прокуратуры Евгений К.