В среду, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали неприцельный огонь вблизи украинских позиций вблизи Водяного из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета.

У Талаковки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где боевики открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета.

«Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики освободили из плена украинского военного Александра Пупка, которого задержали 17 декабря.