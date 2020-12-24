СММ ОБСЕ зафиксировала за предыдущие сутки 46 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 116 — на Луганщине.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, передает Укринформ.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения, из которых большинство произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)», — говорится в отчете.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период было зафиксировано 97 нарушений режима прекращения огня, из которых большинство произошли в районах к северу от Широкино.

«В Луганской области Миссия зафиксировала 116 нарушений режима прекращения огня (в том числе 17 взрывов: 16 неопределенного происхождения и 1 разрыв), из которых большинство произошли в районах к северу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и к югу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), в том числе 18 очередей из пушки боевой машины пехоты», — сообщили в СММ.

В то же время уточняется, что за предыдущий отчетный период на Луганщине не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Всего после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, СММ зафиксировала по крайней мере 4444 нарушения режима прекращения огня (в частности 1981 взрыв, 395 пролетевших неустановленных боеприпасов, 57 вспышек дульного пламени и 42 осветительные ракеты, а также 1969 очередей и выстрелов).