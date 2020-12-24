В течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Об этом говорится в сообщении штаа ООС в Facebook.
В частности, 23 декабря враг стрелял вблизи Водяного, неподалеку Талаковки, и в пригороде Авдеевки.
Защитники огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
С начала суток 24 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм.
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В течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Об этом говорится в сообщении штаа ООС в Facebook.
В частности, 23 декабря враг стрелял вблизи Водяного, неподалеку Талаковки, и в пригороде Авдеевки.
Защитники огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
С начала суток 24 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм.