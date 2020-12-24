На Добассе вследствие обстрела со стороны российско-оккупационных войск получил ранение украинский военнослужащий.
Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
«Сегодня, 24 декабря, около 16.00 вследствие обстрела со стороны противника в районе Шумов получил ранение военнослужащий ВСУ. Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование относительно прекращения огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровки вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Жизнь бойца вне опасности.
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На Добассе вследствие обстрела со стороны российско-оккупационных войск получил ранение украинский военнослужащий.
Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
«Сегодня, 24 декабря, около 16.00 вследствие обстрела со стороны противника в районе Шумов получил ранение военнослужащий ВСУ. Раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинской стороной СЦКК задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование относительно прекращения огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровки вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Жизнь бойца вне опасности.