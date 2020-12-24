На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Схід» в Facebook

– 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Напомним, в течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.