На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Схід» в Facebook
– 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.
Напомним, в течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.
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На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Схід» в Facebook
– 24 декабря в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.
Напомним, в течение суток 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня, с начала суток 24 декабря по всей линии разграничения наблюдается тишина.