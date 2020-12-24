Измаильский городской районный суд взял под стражу на 55 дней директора специализированного дома ребенка в Измаиле Виктора Проценко. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц 5-7 лет. Проценко может выйти под залог в размере 168 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко в комментарии hromadske.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении директора от должности, поскольку он продолжал работать в детдоме, уже находясь под следствием.

По версии прокуратуры, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020 года днем и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями, а в дальнейшем неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия.

Информация об этом, полученная от детей и воспитателей, была подтверждена экспертизами, отмечают правоохранители.

Прокурор просил взять Виктора Проценко под стражу, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, потерпевших детей.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Петр Гупало в комментарии журналистам отметил, что считает решение суда незаконным, но детали и позицию не прокомментировал.

Ранее в комментарии Виктор Проценко отрицал обвинения и подчеркивал, что дети сами просились к нему в кабинет, а раздражение на половых органах детей — «погрешности ухода».

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первыми о предполагаемом развращении детей сообщили воспитательница детского дома и медсестра.

Напомним, следователи передали в суд дело в отношении 41-летнего киевлянина, который развращал 9 девушек в возрасте от 9 до 16 лет, а также распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.