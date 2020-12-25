В центре Португалии, на территории охотничьей зоны недалеко от Лиссабона, 16 охотников убили 540 оленей и диких кабанов и опубликовали в соцсети соответствующие фото.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на Correio da Manhа.

Отмечается, что охота на отдельных животных в упомянутой зоне разрешена, однако охотники нарушили условия договора, уничтожив большинство местной популяции.

По данным издания, массовое убийство произошло неделю назад. Территория охотничьей зоны ограждена, поэтому олени и кабаны не могли спастись.

В связи с инцидентом в Министерстве охраны окружающей среды Португалии заявили, что такое убийство не имеет ничего общего с охотой, и подчеркнули, что за это «гнусное экологическое преступление виновных следует привлечь к ответственности».

В то же время владелец охотничьей зоны утверждает, что не был организатором охоты и что узнал о произошедшем из СМИ.

Ранее сообщалось, что около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.