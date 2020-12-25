Боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин Фрешту Кохистани. Инцидент произошел 24 декабря приблизительно в 17:00 по местному времени в деревне в провинции Каписа.

Об этом сообщает МВД Афганистана, передает ToloNews.

Группа боевиков ехала на мотоцикле, после чего совершила нападение на Кохистани, вследствие чего она умерла. Также во время нападения получил серьезные ранения ее брат, который впоследствии скончался в больнице. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за убийство.

Ранее сообщалось, что Минобороны США официально объявило о выводе до 15 января двух тысяч американских военных из Афганистана и примерно полтысячи — из Ирака.