Об этом завил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, пишет CNN.

В этих странах планируют оставить по 2,5 тысячи американских военных. Миллер отметил, что это будет происходить в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа, его предвыборными обещаниями, а также «согласно установленным планам и стратегическим целям».

Вывод войск всего за два месяца до ухода Трампа из Белого дома состоится, несмотря на аргументы высокопоставленных военных США и НАТО в пользу более медленного и методического вывода. Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4,5 тысячи служащих, в Ираке — около 3 тысяч.

Напомним, судебные дела по выборам президента США в четырех ключевых штатах, инициированные кампанией Трампа, чтобы помешать объявлению победы Джо Байдена, потерпели поражение.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, когда того признают победителем президентских выборов.