Недавние кибератаки, ответственными за которые США считает хакеров из России, случились также по вине неустановленного корпоративного партнера Microsoft.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на материал газеты Washington Post.

Источник полагает, что хакеры получили доступ к материалам через неустановленного корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам. По информации Washington Post, также была взломана электронная почта некой компании в частном секторе, название которой не указано.

— Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов, — заявил Джефф Джонс, старший директор Microsoft по коммуникациям.

Напомним, Избранный президент США Джо Байден заявил, что хакерам, которые недавно совершили серию кибератак, удалось похитить важные данные американского бизнеса и властей. Он призвал администрацию Дональда Трампа назвать тех, кто стоит за этими кибератаками.