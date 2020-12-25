Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, неподалеку от Водяного на разных направлениях боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы они вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Во время обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Военных оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказали медицинскую помощь.

Украинские военнослужащие открывали огонь. От начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.