Сегодня, 25 декабря горел жилой дом в городе Первомайск Николаевской области, причина пожара устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

— Оперативными силами пожарных пожар удалось локализовать в 2:32 и полностью ликвидировать в 03:10 на площади 70 квадратных метров, - сказано в сообщении.

К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

До этого в Вознесенске загорелся частный дом.