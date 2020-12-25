Сегодня, 25 декабря горел жилой дом в городе Первомайск Николаевской области, причина пожара устанавливается.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
— Оперативными силами пожарных пожар удалось локализовать в 2:32 и полностью ликвидировать в 03:10 на площади 70 квадратных метров, - сказано в сообщении.
К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
До этого в Вознесенске загорелся частный дом.
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Сегодня, 25 декабря горел жилой дом в городе Первомайск Николаевской области, причина пожара устанавливается.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
— Оперативными силами пожарных пожар удалось локализовать в 2:32 и полностью ликвидировать в 03:10 на площади 70 квадратных метров, - сказано в сообщении.
К тушению привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
До этого в Вознесенске загорелся частный дом.