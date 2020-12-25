Сегодня, 25 декабря, в Вознесенске Николаевской облатси горели два автомобился, припаркованные рядом.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Toyota Land Cruiser и Volkswagen Crafter горели во дворе на улице Шевченко, уточнили в ведомстве
—Установлено, что пожар начался с легкового автомобиля Toyota и перешел на Volkswagen. В 3:48 пожар локализован и в 03:55 ликвидирован на площади 5 квадратных метров, его причина устанавливается, - сказано в сообщении.
До этого в Вознесенске загорелся частный дом.
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Сегодня, 25 декабря, в Вознесенске Николаевской облатси горели два автомобился, припаркованные рядом.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.
Toyota Land Cruiser и Volkswagen Crafter горели во дворе на улице Шевченко, уточнили в ведомстве
—Установлено, что пожар начался с легкового автомобиля Toyota и перешел на Volkswagen. В 3:48 пожар локализован и в 03:55 ликвидирован на площади 5 квадратных метров, его причина устанавливается, - сказано в сообщении.
До этого в Вознесенске загорелся частный дом.