В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает ТАСС, самолет авиакомпании Якутия выкатился на 20 метров за пределы полосы.

На борту находилось 109 пассажиров, их высадили.

— Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внуково. Экипаж семь пассажиров 109 человек. Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался. Эксплуатант - АО Авиакомпания Якутия, - сказал собеседник агентства.

Из-за непогоды в московских аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы.

Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.