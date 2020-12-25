В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает ТАСС, самолет авиакомпании Якутия выкатился на 20 метров за пределы полосы.
На борту находилось 109 пассажиров, их высадили.
— Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внуково. Экипаж семь пассажиров 109 человек. Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался. Эксплуатант - АО Авиакомпания Якутия, - сказал собеседник агентства.
Из-за непогоды в московских аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.
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В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает ТАСС, самолет авиакомпании Якутия выкатился на 20 метров за пределы полосы.
На борту находилось 109 пассажиров, их высадили.
— Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внуково. Экипаж семь пассажиров 109 человек. Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался. Эксплуатант - АО Авиакомпания Якутия, - сказал собеседник агентства.
Из-за непогоды в московских аэропортах массово отменяются и задерживаются рейсы.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.