Утром в пятницу, 25 декабря, в Николаеве на улице Декабристов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии внедорожника Toyota.
Об этом пишет «Преступности.НЕТ».
Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Декабристов со стороны улицы Защука в направлении улицы Сенной, однако водитель не справился с управлением, из-за чего внедорожник наехал на бордюр и врезался в ограждение у магазина.
В аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства выясняли сотрудники патрульной полиции.
Напомним, сейчас на Нефтебазе Николаева происходит конфликт из-за смены руководства.
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Утром в пятницу, 25 декабря, в Николаеве на улице Декабристов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии внедорожника Toyota.
Об этом пишет «Преступности.НЕТ».
Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Декабристов со стороны улицы Защука в направлении улицы Сенной, однако водитель не справился с управлением, из-за чего внедорожник наехал на бордюр и врезался в ограждение у магазина.
В аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства выясняли сотрудники патрульной полиции.
Напомним, сейчас на Нефтебазе Николаева происходит конфликт из-за смены руководства.