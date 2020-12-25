Утром в пятницу, 25 декабря, в Николаеве на улице Декабристов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии внедорожника Toyota.

Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

Автомобиль Toyota Highlander двигался по улице Декабристов со стороны улицы Защука в направлении улицы Сенной, однако водитель не справился с управлением, из-за чего внедорожник наехал на бордюр и врезался в ограждение у магазина.

В аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Обстоятельства выясняли сотрудники патрульной полиции.

Напомним, сейчас на Нефтебазе Николаева происходит конфликт из-за смены руководства.