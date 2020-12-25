В районе проведения операции Объединенных сил в течение этих суток зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В течение этих суток, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня. Все провокации российско-оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, на Приазовье, недалеко от Водяного, враг четыре раза открывал огонь рядом с украинскими позициями из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив при этом 12 и 8 мин соответственно. Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задания и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 129 взрывоопасных предметов. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и по-прежнему находится под контролем украинских военных.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе вчера, 24 декабря, боевики пять раз нарушали «всеобъемлющее перемирие» вблизи трех населенных пунктов. Двое украинских военнослужащих получили ранения.