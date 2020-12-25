24 декабря в поселке Веселиново Николаевской области на летней кухне частного дома по улице Победы взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В Службу спасения поступил звонок о пожаре в помещении летней кухни на территории частного дома.
По прибытию спасателей стало известно, что от взрыва газового баллона произошел пожар в летний кухне, где находились двое мужчин, которые получили ожоги верхних и нижних конечностей.
Каретой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в Веселиновскую центральную районную больницу.
В 00:05 пожар локализовали и в 00:13 ликвидировали на площади 5 квадратных метров. От ГСЧС к тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека.
Напомним, 28 ноября около половины второго ночи в складском помещении одного из частных предпринимателей по улице Молодежной города Южноукраинска произошел пожар.
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24 декабря в поселке Веселиново Николаевской области на летней кухне частного дома по улице Победы взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В Службу спасения поступил звонок о пожаре в помещении летней кухни на территории частного дома.
По прибытию спасателей стало известно, что от взрыва газового баллона произошел пожар в летний кухне, где находились двое мужчин, которые получили ожоги верхних и нижних конечностей.
Каретой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в Веселиновскую центральную районную больницу.
В 00:05 пожар локализовали и в 00:13 ликвидировали на площади 5 квадратных метров. От ГСЧС к тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека.
Напомним, 28 ноября около половины второго ночи в складском помещении одного из частных предпринимателей по улице Молодежной города Южноукраинска произошел пожар.