В Пскове военнослужащий российской армии случайно выстрелил с 30-мм пушки при обслуживании техники.
Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря, «при обслуживании техники и вооружения» в парке боевых машин.
Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.
— Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание, — заявили военные.
В результате инцидента никто не пострадал. Расследование по этому факту продолжается совместно с правоохранительными органами.
Напомним, в марте этого года в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.
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В Пскове военнослужащий российской армии случайно выстрелил с 30-мм пушки при обслуживании техники.
Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря, «при обслуживании техники и вооружения» в парке боевых машин.
Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.
— Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание, — заявили военные.
В результате инцидента никто не пострадал. Расследование по этому факту продолжается совместно с правоохранительными органами.
Напомним, в марте этого года в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.