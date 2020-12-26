В Пскове военнослужащий российской армии случайно выстрелил с 30-мм пушки при обслуживании техники.

Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря, «при обслуживании техники и вооружения» в парке боевых машин.

Один из снарядов попал в псковский торговый центр Fjord Plaza.

— Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание, — заявили военные.

В результате инцидента никто не пострадал. Расследование по этому факту продолжается совместно с правоохранительными органами.

Напомним, в марте этого года в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.