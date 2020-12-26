Глава крупной оппозиционной партии Мали «Объединение за республику и демократию» Соумаила Киссе умер в Париже от COVID-19.
Об этом заявил секретарь по вопросам коммуникаций партии Демба Траоре, сообщает агентство Синьхуа.
—С грустью сообщаем, что наш уважаемый президент Соумаила Киссе умер утром в Париже, — заявил Демба Траоре.
Соумаила Киссе, который в свое время был членом правительства Мали, в этом году провел более 6 месяцев в заложниках у малийских мятежников. В марте его захватили на севере страны во время участия в избирательной кампании в парламент и освободили только 6 октября.
— Его похищение было одной из причин массовых народных протестов, которые состоялись 5 июня и в конечном итоге привели к военному перевороту и отставке тогдашнего президента Боубакара Кейти, — объясняет издание.
Напомним, 14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса COVID-19 от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте скончался премьер-министр королевства Эсватини (ранее — Свазиленд, — прим.) Амброз Дламини.
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Глава крупной оппозиционной партии Мали «Объединение за республику и демократию» Соумаила Киссе умер в Париже от COVID-19.
Об этом заявил секретарь по вопросам коммуникаций партии Демба Траоре, сообщает агентство Синьхуа.
—С грустью сообщаем, что наш уважаемый президент Соумаила Киссе умер утром в Париже, — заявил Демба Траоре.
Соумаила Киссе, который в свое время был членом правительства Мали, в этом году провел более 6 месяцев в заложниках у малийских мятежников. В марте его захватили на севере страны во время участия в избирательной кампании в парламент и освободили только 6 октября.
— Его похищение было одной из причин массовых народных протестов, которые состоялись 5 июня и в конечном итоге привели к военному перевороту и отставке тогдашнего президента Боубакара Кейти, — объясняет издание.
Напомним, 14 декабря впервые в мире за все время пандемии коронавируса COVID-19 от болезни умер лидер государства. В 52-летнем возрасте скончался премьер-министр королевства Эсватини (ранее — Свазиленд, — прим.) Амброз Дламини.