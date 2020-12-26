В пятницу вечером, 25 декабря,на 180 километре автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Новоодесском районе произошла авария.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что автомобиль Renault Scenik вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля.

К месту происшествия были направлены спасатели 21 государственной пожарно-спасательной части.

По приезду пожарные помогли медикам транспортировать пострадавшего в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Напомним, что во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.