В пятницу вечером, 25 декабря,на 180 километре автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Новоодесском районе произошла авария.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что автомобиль Renault Scenik вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля.
К месту происшествия были направлены спасатели 21 государственной пожарно-спасательной части.
По приезду пожарные помогли медикам транспортировать пострадавшего в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Напомним, что во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
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В пятницу вечером, 25 декабря,на 180 километре автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Новоодесском районе произошла авария.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что автомобиль Renault Scenik вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля.
К месту происшествия были направлены спасатели 21 государственной пожарно-спасательной части.
По приезду пожарные помогли медикам транспортировать пострадавшего в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Напомним, что во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.