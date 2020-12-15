Во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Об этом сообщают в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.
Отмечается, что авария произошла возле села Новогригорьевка в Вознесенском районе. В результате чего пострадал пассажир, его госпитализировали.
Сейчас на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий
Во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Об этом сообщают в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.
Отмечается, что авария произошла возле села Новогригорьевка в Вознесенском районе. В результате чего пострадал пассажир, его госпитализировали.
Сейчас на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.