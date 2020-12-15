Во вторник, 15 декабря, на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале патрульной полиции Николаевской области.

Отмечается, что авария произошла возле села Новогригорьевка в Вознесенском районе. В результате чего пострадал пассажир, его госпитализировали.

Сейчас на данном участке затруднено движение транспорта.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.