В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел мощный взрыв, который снес несколько зданий центрального района. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Власти штата и ФБР подозревают, что взрыв мог быть умышленным.
Об этом пишет hromadske.
Взрыв произошел в пятницу, 25 декабря, в центральной части города примерно в 6:30 по местному времени.
За 2 часа до этого местные жители вызвали милицию из-за перестрелки на улице, а позже ㅡ из-за странного сообщения, звучавшего из припаркованной машины. Кемпинговое авто (RV) на повторе транслировало сообщение с просьбой немедленно эвакуироваться.
По словам представителя местного департамента полиции Дона Аарона, правоохранители получили сообщение о подозрительной припаркованной машине около шести часов утра. Тогда же в район направили патруль.
Взрыв снес несколько зданий в центре города, одного из полицейских взрывной волной сбило с ног. По меньшей мере три человека получили ранения. Всех пострадавших срочно госпитализировали, один из полицейских на некоторое время потерял слух.
Сейчас правоохранители и спасатели расчищают улицы, заваленные обломками деревьев и домов. Как отмечали местные сотрудники полиции, у самой машины нашли останки человека. Пока неизвестно, был ли это сам подрывник или обычный житель города.
Для расследования инцидента в городе привлекли местное отделение полиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро Министерства юстиции США, занимающейся вопросами взрывоопасных устройств (ATF).
Напомним, что в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.
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В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) произошел мощный взрыв, который снес несколько зданий центрального района. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. Власти штата и ФБР подозревают, что взрыв мог быть умышленным.
Об этом пишет hromadske.
Взрыв произошел в пятницу, 25 декабря, в центральной части города примерно в 6:30 по местному времени.
За 2 часа до этого местные жители вызвали милицию из-за перестрелки на улице, а позже ㅡ из-за странного сообщения, звучавшего из припаркованной машины. Кемпинговое авто (RV) на повторе транслировало сообщение с просьбой немедленно эвакуироваться.
По словам представителя местного департамента полиции Дона Аарона, правоохранители получили сообщение о подозрительной припаркованной машине около шести часов утра. Тогда же в район направили патруль.
Взрыв снес несколько зданий в центре города, одного из полицейских взрывной волной сбило с ног. По меньшей мере три человека получили ранения. Всех пострадавших срочно госпитализировали, один из полицейских на некоторое время потерял слух.
Сейчас правоохранители и спасатели расчищают улицы, заваленные обломками деревьев и домов. Как отмечали местные сотрудники полиции, у самой машины нашли останки человека. Пока неизвестно, был ли это сам подрывник или обычный житель города.
Для расследования инцидента в городе привлекли местное отделение полиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро Министерства юстиции США, занимающейся вопросами взрывоопасных устройств (ATF).
Напомним, что в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.