Российская Федерация провела военные учения в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Учения прошли 26 декабря на кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск. Учения назывались «Заступление корабля в боевое дежурство».
Боевые корабли отрабатывали подготовку к бою в случае атаки с воздуха.
— Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство, - сообщили в РФ.
Учение прошло во всех корабельных соединениях Черноморского флота РФ.
20 ноября 2019 года захваченные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» прибыли в Очаков Николаевской области. Россия вернула Украине корабли в изувеченном состоянии.
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.
9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
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Российская Федерация провела военные учения в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Учения прошли 26 декабря на кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск. Учения назывались «Заступление корабля в боевое дежурство».
Боевые корабли отрабатывали подготовку к бою в случае атаки с воздуха.
— Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство, - сообщили в РФ.
Учение прошло во всех корабельных соединениях Черноморского флота РФ.
20 ноября 2019 года захваченные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» прибыли в Очаков Николаевской области. Россия вернула Украине корабли в изувеченном состоянии.
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.
9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».