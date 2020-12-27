Подразделения сеператистов за минувшие сутки, 26 декабря, один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 27 декабря.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Березово, незаконные вооруженные формирования вели неприцельную стрельбу в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Украинские военные не открывали ответный огонь.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» прибыли в Очаков Николаевской области. Россия вернула Украине корабли в изувеченном состоянии.

Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.

9 апреля на Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт и спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».