В Египте на окраине столицы – Каира – произошел пожар в больнице, которая занимается лечением больных коронавирусом COVID-19.
Погибли не менее семи пациентов, сообщило агентство Reuters.
Указано, что возгорание произошло вчера утром в отделении интенсивной терапии частной больницы Миср Аль Амаль. Кроме погибших, еще несколько отравились продуктами горения.
Предварительная причина пожара – неисправность электросети.
Вся больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты переведены в государственную больницу в Каире.
Ранее в городе Газиантеп на юге Турции произошел взрыв в больнице для больных с коронавирусом. Тогда погибли девять человек. Инцидент произошел из-за подомки кислородного аппарата.
Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.
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В Египте на окраине столицы – Каира – произошел пожар в больнице, которая занимается лечением больных коронавирусом COVID-19.
Погибли не менее семи пациентов, сообщило агентство Reuters.
Указано, что возгорание произошло вчера утром в отделении интенсивной терапии частной больницы Миср Аль Амаль. Кроме погибших, еще несколько отравились продуктами горения.
Предварительная причина пожара – неисправность электросети.
Вся больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты переведены в государственную больницу в Каире.
Ранее в городе Газиантеп на юге Турции произошел взрыв в больнице для больных с коронавирусом. Тогда погибли девять человек. Инцидент произошел из-за подомки кислородного аппарата.
Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.