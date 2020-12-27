В Египте на окраине столицы – Каира – произошел пожар в больнице, которая занимается лечением больных коронавирусом COVID-19.

Погибли не менее семи пациентов, сообщило агентство Reuters.

Указано, что возгорание произошло вчера утром в отделении интенсивной терапии частной больницы Миср Аль Амаль. Кроме погибших, еще несколько отравились продуктами горения.

Предварительная причина пожара – неисправность электросети.

Вся больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты переведены в государственную больницу в Каире.

Ранее в городе Газиантеп на юге Турции произошел взрыв в больнице для больных с коронавирусом. Тогда погибли девять человек. Инцидент произошел из-за подомки кислородного аппарата.

Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.