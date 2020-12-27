По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.

По состоянию на 27.12.2020 из всех 29878 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 20241 (+194)

- Первомайск - 985;

- Южноукраинск - 990 (+16)

- Вознесенск - 787;

- Очаков - 477 (11);

- Арбузинский район - 258;

- Баштанский район - 445;

- Березанский район - 380 (+13)

- Братский район - 195 (+12)

- Березнеговатский район - 186 (+2)

- Веселиновский район - 267 (+2)

- Витовский район - 1085 (+44)

- Вознесенский район - 264;

- Врадиевский район - 217 (+12)

- Еланецкий район - 139 (+2)

- Доманевский район - 267;

- Казанковский район - 343;

- Кривоозерский район - 247 (+6);

- Николаевский район - 394 (+18)

- Новобугский район - 243 (+1)

- Новоодесский район - 475 (+5);

- Очаковский район - 227 (+9);

- Первомайский район - 400;

- Снигиревский район - 366.

Также COVID-19 установили у 1316 (+17) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 490, за сутки - 3.

Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.