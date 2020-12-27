По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
По состоянию на 27.12.2020 из всех 29878 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 20241 (+194)
- Первомайск - 985;
- Южноукраинск - 990 (+16)
- Вознесенск - 787;
- Очаков - 477 (11);
- Арбузинский район - 258;
- Баштанский район - 445;
- Березанский район - 380 (+13)
- Братский район - 195 (+12)
- Березнеговатский район - 186 (+2)
- Веселиновский район - 267 (+2)
- Витовский район - 1085 (+44)
- Вознесенский район - 264;
- Врадиевский район - 217 (+12)
- Еланецкий район - 139 (+2)
- Доманевский район - 267;
- Казанковский район - 343;
- Кривоозерский район - 247 (+6);
- Николаевский район - 394 (+18)
- Новобугский район - 243 (+1)
- Новоодесский район - 475 (+5);
- Очаковский район - 227 (+9);
- Первомайский район - 400;
- Снигиревский район - 366.
Также COVID-19 установили у 1316 (+17) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 490, за сутки - 3.
Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.
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По состоянию на 10:00 27 декабря в Николаевской области зарегистрировано 347 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
По состоянию на 27.12.2020 из всех 29878 (+347) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 20241 (+194)
- Первомайск - 985;
- Южноукраинск - 990 (+16)
- Вознесенск - 787;
- Очаков - 477 (11);
- Арбузинский район - 258;
- Баштанский район - 445;
- Березанский район - 380 (+13)
- Братский район - 195 (+12)
- Березнеговатский район - 186 (+2)
- Веселиновский район - 267 (+2)
- Витовский район - 1085 (+44)
- Вознесенский район - 264;
- Врадиевский район - 217 (+12)
- Еланецкий район - 139 (+2)
- Доманевский район - 267;
- Казанковский район - 343;
- Кривоозерский район - 247 (+6);
- Николаевский район - 394 (+18)
- Новобугский район - 243 (+1)
- Новоодесский район - 475 (+5);
- Очаковский район - 227 (+9);
- Первомайский район - 400;
- Снигиревский район - 366.
Также COVID-19 установили у 1316 (+17) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 490, за сутки - 3.
Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.