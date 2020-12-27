За сутки спасатели Николаевкой области трижды выезжали на ликвидацию пожаров в частном жилом секторе, к тушению привлекались 15 человек и 4 единицы техники.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

26 декабря в 10:39 спасателям сообщили о пожаре летней кухни в селе Садовое Снигиревского района. Пожар на площади 5 квадратных метров в 11:32 ликвидировали, его причина устанавливается.

В тот же день в микрорайоне Николаева Варваровка на улице Очаковская возник пожар хозяйственного здания. Пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Также спасателям сообщили о пожаре на улице Шевченко в Вознесенске. На месте выяснилось, что произошел пожар в одной из комнат квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарным также сообщили, что внутри находится человек.

— Во время разведки в помещении спасатели обнаружили женщину 1941 года рождения, которую вывели наружу в защитной маске. От госпитализации пенсионерка отказалась, - сказано в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП.