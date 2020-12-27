Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуёвый Николаев (@h.nikolaev_)

В Николаеве 26 декабря мужчина стрелял фейерверком по прохожим и жилым домам на улице Соборной.

Видео инцидента опубликовали в паблике Х...Николаев.

— До этого он направлял вылет зарядов в сторону проспекта, а также в людей, которые просто шли по Соборной, а под конец наклонил его в окна домов, - сказано в сообщении.

О пострадавших в сообщении не говорится.

— После завершения этой «вечеринки» подлетели прохожие пацаны и дали ему по е...., - сказано в сообщении.

Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.