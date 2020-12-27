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В Николаеве 26 декабря мужчина стрелял фейерверком по прохожим и жилым домам на улице Соборной.
Видео инцидента опубликовали в паблике Х...Николаев.
— До этого он направлял вылет зарядов в сторону проспекта, а также в людей, которые просто шли по Соборной, а под конец наклонил его в окна домов, - сказано в сообщении.
О пострадавших в сообщении не говорится.
— После завершения этой «вечеринки» подлетели прохожие пацаны и дали ему по е...., - сказано в сообщении.
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Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Николаеве 26 декабря мужчина стрелял фейерверком по прохожим и жилым домам на улице Соборной.
Видео инцидента опубликовали в паблике Х...Николаев.
— До этого он направлял вылет зарядов в сторону проспекта, а также в людей, которые просто шли по Соборной, а под конец наклонил его в окна домов, - сказано в сообщении.
О пострадавших в сообщении не говорится.
— После завершения этой «вечеринки» подлетели прохожие пацаны и дали ему по е...., - сказано в сообщении.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.