Поздно вечером в субботу, 26 декабря, на проспекте Богоявленском в Николаеве автомобиль такси Honda Civic сбил пешехода.

Об этом пишут Новости-N.

Автомобиль двигался по проспекту со стороны ул. Космонавтов в направлении ул. Южной. На пересечении с ул. Театральной такси сбило молодого человека, переходившего проезжую часть. Как утверждает таксисит, пешеход сначала начал переходить дорогу по пешеходному переходу, а потом «пошел наискосок».

По словам очевидцев, у пострадавшего есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

В результате наезда парень получил телесные повреждения — с места происшествия его увезла «скорая».

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