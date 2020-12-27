В Беларуси в воскресенье, 27 декабря, возобновились протестные акции. В Минске сообщают о первых задержаниях.

Об этом сообщает Tut.by.

Люди стали выходить на протесты с самого утра. Они организовывали колоны и марши, а также мирные пикеты. Такие акции зафиксированы в Миске, а также в Гродно, Бресте, Жодино.

В Минске в центральной части города замечены автозаки, а также микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков. В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков.

При этом на улице Тикоцкого и в микрорайоне Сокол в белорусской столице произошли задержания.

Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.