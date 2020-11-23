Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом объявил архиепископ Святослав Логин во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто, пишет Бабель.
В тексте анафемы, размещенном на сайте церкви, отмечено, что Лукашенко, которого называют «диктатором» и «мучителем», преследует и убивает беларусов, а также осуществляет вместе с союзниками «кровавые расправы» над мирным населением.
В церкви отмечают, что находятся вне политики, но не могут «просто наблюдать за геноцидом беларусов». Лукашенко будет «отлучен» от церкви, пока не покается.
– Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, вспоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и беларусским народом, — отмечается в тексте анафемы.
В церкви вспомнили и о роли России в подавлении мирных протестов: «Это насилие и унижение правопорядка проходит при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя «православным» и «старшим братом», но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу беларусского народа за свои права».
Беларусская автокефальная православная церковь пока не имеет официального статуса автокефалии. Она находится в эмиграции с 1944 года.
Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.
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Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом объявил архиепископ Святослав Логин во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто, пишет Бабель.
В тексте анафемы, размещенном на сайте церкви, отмечено, что Лукашенко, которого называют «диктатором» и «мучителем», преследует и убивает беларусов, а также осуществляет вместе с союзниками «кровавые расправы» над мирным населением.
В церкви отмечают, что находятся вне политики, но не могут «просто наблюдать за геноцидом беларусов». Лукашенко будет «отлучен» от церкви, пока не покается.
– Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, вспоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и беларусским народом, — отмечается в тексте анафемы.
В церкви вспомнили и о роли России в подавлении мирных протестов: «Это насилие и унижение правопорядка проходит при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя «православным» и «старшим братом», но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу беларусского народа за свои права».
Беларусская автокефальная православная церковь пока не имеет официального статуса автокефалии. Она находится в эмиграции с 1944 года.
Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов