Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом объявил архиепископ Святослав Логин во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто, пишет Бабель.

В тексте анафемы, размещенном на сайте церкви, отмечено, что Лукашенко, которого называют «диктатором» и «мучителем», преследует и убивает беларусов, а также осуществляет вместе с союзниками «кровавые расправы» над мирным населением.

В церкви отмечают, что находятся вне политики, но не могут «просто наблюдать за геноцидом беларусов». Лукашенко будет «отлучен» от церкви, пока не покается.

– Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, вспоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и беларусским народом, — отмечается в тексте анафемы.

В церкви вспомнили и о роли России в подавлении мирных протестов: «Это насилие и унижение правопорядка проходит при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя «православным» и «старшим братом», но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу беларусского народа за свои права».

Беларусская автокефальная православная церковь пока не имеет официального статуса автокефалии. Она находится в эмиграции с 1944 года.

Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.