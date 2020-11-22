В Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.

Об этом сообщает Наша нива со ссылкой на данные правозащитного центра Весна.

По меньшей мере 59 человек были задержаны в Беларуси с понедельника по субботу по политическим мотивам.

Как уточняют правозащитники, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста. Среди них — не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.

СИЗО настолько переполнены, что некоторых людей отпустили после суда в Минске на прошлой неделе: мест в следственных изоляторах попросту нет.

Тем временем, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем Telegram-канале призвала граждан выйти на улицы 22 ноября.

При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями и подчеркнула, что у них не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси.

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне похитили неизвестные люди в масках. Через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.