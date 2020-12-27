В доме престарелых, распложенном в бельгийской коммуне Мол, после визита Санта Клауса, инфицированного коронавирусом, скончалось 18 постояльцев.

Всего COVID-19 Санта заразил 157 человек, пишет Корреспондент.

Положительный тест аниматор получил спустя три дня после выступления.

Мужчина заразил коронавирусом 121 пациента и 36 сотрудников социального учреждения.

Как рассказал мэр Мола Вим Кайерс на снимках с праздника видно, что люди не соблюдают социальную дистанцию и далеко не все участники праздника были в защитных масках. Кайерс назвал руководство учреждения «совершенно беответственными».

Утверждается, что актер сожалеет и раскаивается.

Между тем, один из ведущих вирусологов Бельгии Марк Ван Ранст сомневается в том, что Санта-Клауса мог инфицировать такое количество человек: «Даже для сверхраспространителя это слишком много».

Он считает, что вероятнее всего причиной массового заражения является плохая вентиляция. Тем не менее, Марк Ван Ранст добавил, что посещение Санты во время пандемии было «глупой идеей».

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.