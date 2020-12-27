На Донбассе боевики трижды обстреливали позиции украинских военных в воскресенье, 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле Марьинки вооруженные формирования России открывали огонь из стрелецкого оружия, неподалеку Авдеевки стреляли из гранатометов с корректировкой огня при помощи беспилотников.

Военные открывали огонь в ответ, а также прекратили использование боевиками беспилотника.

Пострадавших и погибших среди личного состава Вооруженных сил Украины нет.

Подразделения сеператистов за минувшие сутки, 26 декабря, один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали.