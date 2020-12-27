Вечером в воскресенье, 27 декабря, на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы автомобиль Opel врезался в отбойник.
Opel ехал по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, пишут Новости-Н.
Возле автосалона «Renault» автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлический отбойник. После этого Opel отбросило в сторону и он выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП пострадала женщина — пассажирка, сидевшая на переднем сидении. С многочисленными травмами скорая доставила ее в БСМП. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, рубленная рана головы, перелом шейки бедра. О состоянии пострадавшей пока ничего не из
Прибывшим на место происшествия полицейским водитель признался, что находится в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, ДТП произошло из-за того, что его автомобиль «подрезал» ехавшее впереди авто Lifan.
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Вечером в воскресенье, 27 декабря, на въезде в Николаев со стороны Новой Одессы автомобиль Opel врезался в отбойник.
Opel ехал по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Николаева, пишут Новости-Н.
Возле автосалона «Renault» автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлический отбойник. После этого Opel отбросило в сторону и он выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП пострадала женщина — пассажирка, сидевшая на переднем сидении. С многочисленными травмами скорая доставила ее в БСМП. У нее зафиксированы многочисленные ушибы, рубленная рана головы, перелом шейки бедра. О состоянии пострадавшей пока ничего не из
Прибывшим на место происшествия полицейским водитель признался, что находится в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, ДТП произошло из-за того, что его автомобиль «подрезал» ехавшее впереди авто Lifan.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.