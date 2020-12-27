В Николаеве неизвестный мужчина украл прожектор, подсвечивающий памятник в сквере Чернобыльцев на проспекте Мира, но его зафиксировала камера наблюдения
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Mykolaiv Secure.
Видео опубликовано 25 декабря. Мужчина первым делом отключил прожектор, а потом демонтировал. Далее, оглядываясь, он спрятал его под куртку и покинул сквер.
Других людей в тот момент камера не зафиксировала.
В ночь с 24 на 25 декабря в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.
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В Николаеве неизвестный мужчина украл прожектор, подсвечивающий памятник в сквере Чернобыльцев на проспекте Мира, но его зафиксировала камера наблюдения
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Mykolaiv Secure.
Видео опубликовано 25 декабря. Мужчина первым делом отключил прожектор, а потом демонтировал. Далее, оглядываясь, он спрятал его под куртку и покинул сквер.
Других людей в тот момент камера не зафиксировала.
В ночь с 24 на 25 декабря в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.