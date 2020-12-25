В ночь с 24 на 25 декабря в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.
Об этом сообщил в Facebook житель Николаева Георгий Осипов.
«В Николаеве в ночь с 24 на 25 декабря 2020 года произошёл очередной случай вандализма. На проспекте Мира у памятника «Скорбящий ангел Чернобыля» в Чернобыльском сквере вандалы раскурочили и украли прожектор который освещал памятник...», — написал он.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 декабря, неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.
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В ночь с 24 на 25 декабря в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева.
Об этом сообщил в Facebook житель Николаева Георгий Осипов.
«В Николаеве в ночь с 24 на 25 декабря 2020 года произошёл очередной случай вандализма. На проспекте Мира у памятника «Скорбящий ангел Чернобыля» в Чернобыльском сквере вандалы раскурочили и украли прожектор который освещал памятник...», — написал он.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 декабря, неизвестные разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске.