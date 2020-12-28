Вчера, 27 декабря, в США умер Почетный гражданин города Николаева Александр Кремко, он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины.
Об этом в Facebook сообщила его дочь.
— Ceгодня, 27 декабря, ушёл из жизни мой папа...Для нас это большое горе. Он очень любил Николаев и ценил вашу дружбу. Пусть он у всех останется в памяти таким каким он был: жизнерадостным, с шикарным голосом и отменным чувством юмора. Ну а для нас..он самый любящий и добрый папа, дедушка и муж в мире, который подарил своей семье сказку длинною в жизнь. Для нас он живой навсегда, - сказано в сообщении.
В 2004 году Александра Кремко наградили орденом «За заслуги» третьей степени.
Николаевцы в соцсетях приносят соболезнования семье Александра Александровича.
Напомним, пять тысяч экземпляров подарочной книги, приуроченной к 220-летию Николаева, уже выпустило местное издательство. Авторы издания – Александр Кремко и Владимир Пучков.
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Вчера, 27 декабря, в США умер Почетный гражданин города Николаева Александр Кремко, он был известным фотокорреспондентом, заслуженным журналистом Украины.
Об этом в Facebook сообщила его дочь.
— Ceгодня, 27 декабря, ушёл из жизни мой папа...Для нас это большое горе. Он очень любил Николаев и ценил вашу дружбу. Пусть он у всех останется в памяти таким каким он был: жизнерадостным, с шикарным голосом и отменным чувством юмора. Ну а для нас..он самый любящий и добрый папа, дедушка и муж в мире, который подарил своей семье сказку длинною в жизнь. Для нас он живой навсегда, - сказано в сообщении.
В 2004 году Александра Кремко наградили орденом «За заслуги» третьей степени.
Николаевцы в соцсетях приносят соболезнования семье Александра Александровича.
Напомним, пять тысяч экземпляров подарочной книги, приуроченной к 220-летию Николаева, уже выпустило местное издательство. Авторы издания – Александр Кремко и Владимир Пучков.