Семь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный КПП в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Об этом сообщает Синьхуа.
Нападение, вследствие которого погибли семь военнослужащих, было совершено накануне вечером. Как указывается в заявлении пресс-службы вооруженных сил Пакистана, боевики вступили в ожесточенную перестрелку с сотрудниками сил безопасности.
Отмечается, что после нападения район вблизи КПП и возможные отходные пути боевиков были заблокированы. Силовики развернули крупномасштабную операцию по поиску и ликвидации нападавших.
Как уточняется в сообщении, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
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Семь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный КПП в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Об этом сообщает Синьхуа.
Нападение, вследствие которого погибли семь военнослужащих, было совершено накануне вечером. Как указывается в заявлении пресс-службы вооруженных сил Пакистана, боевики вступили в ожесточенную перестрелку с сотрудниками сил безопасности.
Отмечается, что после нападения район вблизи КПП и возможные отходные пути боевиков были заблокированы. Силовики развернули крупномасштабную операцию по поиску и ликвидации нападавших.
Как уточняется в сообщении, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, в Николаеве бывший заключенный напал с ножом на подростка и отобрал у него телефон.