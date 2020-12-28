Семь сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный КПП в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Об этом сообщает Синьхуа.

Нападение, вследствие которого погибли семь военнослужащих, было совершено накануне вечером. Как указывается в заявлении пресс-службы вооруженных сил Пакистана, боевики вступили в ожесточенную перестрелку с сотрудниками сил безопасности.

Отмечается, что после нападения район вблизи КПП и возможные отходные пути боевиков были заблокированы. Силовики развернули крупномасштабную операцию по поиску и ликвидации нападавших.

Как уточняется в сообщении, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в Николаеве бывший заключенный напал с ножом на подростка и отобрал у него телефон.