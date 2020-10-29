За разбойное нападение на несовершеннолетнего оперативники Ингульского района задержали ранее судимого николаевца.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
28 октября около 09:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде их дома по улице Южной неизвестный зашел вслед за ее 14-летним сыном, и с ножом напал на него, отобрав мобильный телефон.
Оперативники уголовного розыска Ингульского отдела полиции по полученному описанию внешности преступника установили его и разыскали в течение нескольких часов по месту жительства знакомых нападающего.
30-летний ранее судимый за разбой николаевец, который, отбыв 10 лет за решеткой, освободился из мест лишения свободы в 2019 году, был задержан полицейскими в порядке ст. 208 УПК.
У задержанного изъяли мобильный телефон пострадавшего, а также нож, которым он угрожал несовершеннолетнему.
Сегодня, 29 октября, по согласованию с прокуратурой следственные сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины), в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин.
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За разбойное нападение на несовершеннолетнего оперативники Ингульского района задержали ранее судимого николаевца.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
28 октября около 09:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде их дома по улице Южной неизвестный зашел вслед за ее 14-летним сыном, и с ножом напал на него, отобрав мобильный телефон.
Оперативники уголовного розыска Ингульского отдела полиции по полученному описанию внешности преступника установили его и разыскали в течение нескольких часов по месту жительства знакомых нападающего.
30-летний ранее судимый за разбой николаевец, который, отбыв 10 лет за решеткой, освободился из мест лишения свободы в 2019 году, был задержан полицейскими в порядке ст. 208 УПК.
У задержанного изъяли мобильный телефон пострадавшего, а также нож, которым он угрожал несовершеннолетнему.
Сегодня, 29 октября, по согласованию с прокуратурой следственные сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины), в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин.