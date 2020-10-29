За разбойное нападение на несовершеннолетнего оперативники Ингульского района задержали ранее судимого николаевца.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

28 октября около 09:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде их дома по улице Южной неизвестный зашел вслед за ее 14-летним сыном, и с ножом напал на него, отобрав мобильный телефон.

Оперативники уголовного розыска Ингульского отдела полиции по полученному описанию внешности преступника установили его и разыскали в течение нескольких часов по месту жительства знакомых нападающего.

30-летний ранее судимый за разбой николаевец, который, отбыв 10 лет за решеткой, освободился из мест лишения свободы в 2019 году, был задержан полицейскими в порядке ст. 208 УПК.

У задержанного изъяли мобильный телефон пострадавшего, а также нож, которым он угрожал несовершеннолетнему.

Сегодня, 29 октября, по согласованию с прокуратурой следственные сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины), в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемому грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин.