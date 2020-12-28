В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях. 1588 человек были госпитализированы, выздоровели - 7191, умерли - 75.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Отметим, это минимальный показатель заболеваемости за более чем два с половиной месяца. Меньше новых случаев было зафиксировано лишь 6 октября - тогда заразились 4348 человек.
С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 30 тысяч 374 человека, скончались - 17 849, выздоровели - 665 729. Активными больными остаются 364 645 пациента.
Напомним, 27 декабря началась вакцинация от коронавируса в Евросоюзе. Продолжается процесс прививания в США и Великобритании. Также на этой неделе начали вакцинировать в Мексике, Чили и Коста-Рике.
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 4 385 новых случаев коронавируса. Это минимум с 6 октября.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях. 1588 человек были госпитализированы, выздоровели - 7191, умерли - 75.
За сутки было проведено 15 332 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107.
Отметим, это минимальный показатель заболеваемости за более чем два с половиной месяца. Меньше новых случаев было зафиксировано лишь 6 октября - тогда заразились 4348 человек.
С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 30 тысяч 374 человека, скончались - 17 849, выздоровели - 665 729. Активными больными остаются 364 645 пациента.
Напомним, 27 декабря началась вакцинация от коронавируса в Евросоюзе. Продолжается процесс прививания в США и Великобритании. Также на этой неделе начали вакцинировать в Мексике, Чили и Коста-Рике.