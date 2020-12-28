В воскресенье, 27 декабря, в Николаеве на проспекте Центральном горел магазин игрушек.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
На место прибыли пожарные 3-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.
В 17:33 пожар был локализован, в 17:51 ликвидировали на площади три квадратных метра.
На место инцидента также выезжала бригада «Николаевоблэнерго» и полиция.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.
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В воскресенье, 27 декабря, в Николаеве на проспекте Центральном горел магазин игрушек.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
На место прибыли пожарные 3-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.
В 17:33 пожар был локализован, в 17:51 ликвидировали на площади три квадратных метра.
На место инцидента также выезжала бригада «Николаевоблэнерго» и полиция.
Ранее в Вознесенске загорелся частный дом.