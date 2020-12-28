Николаевская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении инспектора акционерного общества «Николаевоблэнерго», который обвиняется в получении взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что инспектор получил 10 тысяч гривен от местной жительницы за влияние на должностное лицо «Николаевоблэнерго», из-за выявленного нарушения правил эксплуатации электросчетчика.
28 октября этого года инспектора задержали во время передачи оговоренной суммы.
24 декабря обвинительный акт направлен в Заводский районный суд Николаева для рассмотрения по существу.
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Николаевская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении инспектора акционерного общества «Николаевоблэнерго», который обвиняется в получении взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что инспектор получил 10 тысяч гривен от местной жительницы за влияние на должностное лицо «Николаевоблэнерго», из-за выявленного нарушения правил эксплуатации электросчетчика.
28 октября этого года инспектора задержали во время передачи оговоренной суммы.
24 декабря обвинительный акт направлен в Заводский районный суд Николаева для рассмотрения по существу.