Сегодня, 28 декабря, члену исполкома Николаевского городского совета Андрею Стахурскому неизвестные порезали шины его автомобиля Mercedes-Benz.

Об этом он сообщил в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе многоквартирного дома, где припарковано более 70 автомобилей.

— Утро у каждого начинается «по-своему». Порез ножом. Интересно, меня так «поздравили» с избранием в состав Николаевского исполкома? – указал он.

Во время избирательной кампании Татьяна Домбровская представляла Андрея Стахурского как члена своей команды, возглавляющего направление по вопросам бизнеса.

Согласно данным системы Youcontrol, Андрей Стахурский является учредителем компании «Тайрон», специализирующейся на предоставлении таможенно-брокерских услуг.

В ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета.