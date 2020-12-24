В ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» данное решение проголосовали 30 депутатов, 3 человека — «против», 4 — не голосовали.

Перед голосованием глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что представители ее политсилы не будут голосовать ни за заместителей мэра, ни за состав исполкома, поскольку среди кандидатов в него есть представитель «Нацкорпуса» Никита Плеханов. Татьяна Кравчук назвала организацию террористической и обвинила ее представителей в избиениях членов «Партии Шария».

В состав исполкома вошли:

Александр Сенкевич — городской голова;

Дмитрий Фалько — секретарь горсовета;

Виталий Луков — первый заместитель;

Сергей Коренев — заместитель и директор ДЖКХ;

Анатолий Петров — заместитель;

Юрий Андриенко — заместитель;

Дмитрий Лазарев — заместитель;

Андрей Волков — управляющий делами исполкома;

Юрий Кормышкин — депутат Николаевского облсовета;

Тахир Садридинов — депутат Николаевского облсовета;

Ольга Степаненко — глава ОО «Николаевская областная организация Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины»;

Катерина Стоколяс — специалист по связям с общественностью и прессой КП «Николаевпастранс»;

Никита Плеханов — глава ОСМД «Электронная 68», директор ООО «Аурум Секьюрити Компани»;

Яна Павлчюенко — безработная;

Виктория Шишкина — адвокат;

Виталий Посмитный — мастер участка Николаевского тепловозоремонтного завода;

Андрей Стахурский — директор ООО «Тайрон»;

Сергей Бурковец — директор ООО «ЮгСудоремонт»;

Андрей Ничипорук — адвокат;

Сергей Прудкий — почетный гражданин города;

Евгений Кошка — заместитель директора по сбыту и снабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;

Иван Горбатко — ФЛП.

Напомним, в ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил заместителей городского головы.