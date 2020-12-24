В ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
«За» данное решение проголосовали 30 депутатов, 3 человека — «против», 4 — не голосовали.
Перед голосованием глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что представители ее политсилы не будут голосовать ни за заместителей мэра, ни за состав исполкома, поскольку среди кандидатов в него есть представитель «Нацкорпуса» Никита Плеханов. Татьяна Кравчук назвала организацию террористической и обвинила ее представителей в избиениях членов «Партии Шария».
В состав исполкома вошли:
Напомним, в ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил заместителей городского головы.
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В ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
«За» данное решение проголосовали 30 депутатов, 3 человека — «против», 4 — не голосовали.
Перед голосованием глава фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук заявила, что представители ее политсилы не будут голосовать ни за заместителей мэра, ни за состав исполкома, поскольку среди кандидатов в него есть представитель «Нацкорпуса» Никита Плеханов. Татьяна Кравчук назвала организацию террористической и обвинила ее представителей в избиениях членов «Партии Шария».
В состав исполкома вошли:
Напомним, в ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил заместителей городского головы.